Clube iraniano Esteghlal sofre com contaminação em massa por COVID-19

Doze membros do Esteghal, um dos clubes mais populares do futebol iraniano, deram resultados positivos em testes de detecção da COVID-19, informou nesta terça-feira a agência oficial Irna.

"Ao fim dos testes, doze pessoas (um médico da equipe e onze jogadores) deram positivo" para o novo coronavírus, escreveu a Irna, citando um comunicado do hospital Massih-Danechvari, de Teerã.

O Esteghal é uma dos maiores clubes do Irã, ao lado do Persépolis. A rivalidade entre os dois gigantes do país costuma ser quente na capital.

De acordo com a Irna, testes foram feitos em "61 jogadores e membros da comissão técnica" a pedido do Esteghlal e a identidade das pessoas contaminadas foi entregue ao clube.

O campeonato da primeira divisão do futebol iraniano foi retomado em 25 de junho, após quatro meses de suspensão devido à pandemia do novo coronavírus.

O Irã é o país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia e tem visto um aumento nos casos desde o início de maio.

De acordo com a Irna, o presidente do Foolad Ahvaz, clube da cidade de Ahvaz, que também atua na primeira divisão, confirmou no sábado a contaminação de 16 membros do clube, onze deles jogadores.