Número de mortos por COVID-19 passa de 200 mil na Europa

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 200.000 mortos na Europa até o momento, sendo mais de dois terços deles no Reino Unido, Itália, França e Espanha - aponta um balanço feito pela AFP com base em dados oficiais, nesta terça-feira (7).

Com um total de 200.005 mortos e 2.751.606 casos, a Europa é o continente mais duramente atingido pela pandemia de COVID-19. Ao redor do mundo, o número de óbitos chega a 538.418.

Reino Unido (44.236) e Itália (34.869) são os países com mais vítimas fatais, seguidos da França (29.920) e da Espanha (28.388).