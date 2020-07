Novavax recebe US$ 1,6 bi dos EUA para vacina contra covid-19

A empresa de biotecnologia americana Novavax anunciou nesta terça-feira, 7, que recebeu US$ 1,6 bilhão em financiamento do governo dos EUA para acelerar o desenvolvimento de uma possível vacina contra a covid-19. A Novavax disse que pretende entregar 100 milhões de doses da vacina até o fim de 2020.



Em reação à notícia, a ação da Novavax saltava 31% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h25 (de Brasília).