Tabloides britânicos Daily Mirror e Daily Express vão cortar 550 vagas

O grupo de imprensa britânico Reach, dono dos tabloides Daily Mirror e Daily Express, enfraquecido pela crise do coronavírus, anunciou nesta terça-feira (7) que reduzirá em 12% seu quadro de funcionários, com o corte de 550 vagas.

A Reach busca economizar 35 milhões de libras por ano (US$ 43 milhões) com essa reestruturação que planeja reunir as equipes editoriais de seus títulos de imprensa nacionais e regionais em uma estrutura centralizada, explicou o grupo, em um comunicado.

As equipes de vendas e financeiras serão reduzidas e a estrutura de gestão será simplificada, acrescenta a nota.

"As mudanças estruturais aceleraram no setor de mídia durante a pandemia, levando ao aumento do consumo dos nossos produtos digitais", disse o CEO, Jim Mullen.

"No entanto, devido à queda na demanda por publicidade, não vimos um aumento equivalente em nossa receita digital", afirmou.

No segundo trimestre, os ganhos do grupo caíram 27,5%, devido à queda nas vendas de jornais de papel e na receita com publicidade.

Em contrapartida à reestruturação, a Reach disse que encerrará os cortes salariais impostos às suas equipes no início da pandemia, com exceção de executivos e diretores, cujos salários continuarão sendo reduzidos em 20%. O pagamento de dividendos aos acionistas foi cancelado.