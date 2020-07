Londres destinará £ 3 bilhões à reforma ecológica do setor imobiliário

O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, deve anunciar nesta quarta-feira um plano de recuperação pós-coronavírus que destinará 3 bilhões de libras a uma reforma ecológica do parque imobiliário, com o objetivo de "estimular o emprego e proteger o meio ambiente".

A maior parte do pacote, 2 bilhões de libras (2,495 bilhões de dólares), será destinado a reformar e isolar com mais eficiência as residências particulares. O restante será reservado a edifícios públicos, incluindo escolas, hospitais e moradias sociais.

O plano "criará milhares de postos de trabalho em setores como a construção" para que o país seja "mais verde e ajudar a cumprir seus objetivos de neutralidade de carbono até 2050", afirma um comunicado.