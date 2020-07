Bolsonaro faz teste por suspeita de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro se submeteu nesta segunda-feira (6) a um teste por suspeita de contágio do novo coronavírus, cujos resultados vão sair nesta terça, informou seu serviço de imprensa.

"O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência", diz o comunicado, sem dar maiores detalhes.

Segundo a emissora CNN Brasil, o presidente, um cético da pandemia, contou a um de seus jornalistas que está com alguns sintomas da COVID-19, entre eles febre de 38º, e que fez radiografia dos pulmões no Hospital das Forças Armadas.

Também disse que está tomando hidroxicloroquina preventivamente.

Em um vídeo gravado por um dos seguidores com os quais o presidente costuma falar na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro apareceu usando uma máscara branca e disse que tinha acabado de voltar do hospital, onde se submeteu a exames.

"Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão. Tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do COVID agora pouco, mas está tudo bem", declarou após advertir que não podia se aproximar muito dos seus simpatizantes.

Segundo veículos de imprensa brasileiros, o presidente teria cancelado preventivamente seus compromissos oficiais esta semana.

Em sua agenda desta terça, consta uma reunião com o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, à tarde.

O mandatário, de 65 anos, já tinha se submetido anteriormente a três exames para o coronavírus. Em maio, foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal a entregar os resultados, que deram negativo.

Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem minimizado a gravidade da doença e participado de vários eventos públicos sem máscara, além de criticar as medidas de isolamento social implementadas em vários estados e municípios.

No sábado, Bolsonaro publicou fotos nas redes sociais nas quais aparece com o rosto descoberto junto a vários ministros e do embaixador de Washington em Brasília, durante almoço de celebração do Dia da Independência dos Estados Unidos.

E nesta segunda-feira vetou outros dois artigos da lei sobre o uso de máscaras em locais públicos para enfrentar a pandemia em Brasil, o segundo país do mundo em número de mortos e de casos confirmados depois dos Estados Unidos.

De acordo com o último balanço oficial desta segunda-feira, 1,6 milhão de pessoas foram contaminadas e 65.487 morreram por COVID-19 no Brasil.