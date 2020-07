Comunicado do Business Wire :rf IDEAS, Inc.

A rf IDEAS, fabricante líder de leitores de credenciais para acesso lógico e autenticação, continua a avançar o futuro do acesso móvel seguro. Desenvolvida em parceria com a HID Global, a mais nova adição à linha de leitores WAVE ID Mobile da rf IDEAS suporta a credencial HID Mobile Access em dispositivos móveis habilitados para Bluetooth® Low Energy.

WAVE ID® Mobile for HID® Mobile Access (Graphic: Business Wire)

A WAVE ID Mobile para HID Mobile Access oferece a usuários de smartphones acesso lógico sem contato a estações de trabalho, redes, aplicativos, impressoras de segurança e mais, por meio da credencial HID. Este novo leitor também oferece suporte a praticamente qualquer cartão inteligente de proximidade física ou sem contato mundialmente em uso.

A credencial HID Mobile Access pode ser obtida da HID Global por meio da rf IDEAS. É baseada na plataforma SEOS® altamente segura e entregue por meio de um portal de gerenciamento on-line fácil de usar como um serviço de assinatura anual. O HID Mobile Access une-se a uma família crescente de credenciais móveis totalmente suportadas por leitores WAVE ID Mobile, incluindo a credencial móvel Pack ID da Orange Business Services, agora também disponível como uma opção independente grátis, e a credencial móvel Safetrust Wallet, todas as quais também podem ser adquiridas diretamente por meio da rf IDEAS.

"Nosso objetivo é ser um fornecedor de soluções completas de ponta a ponta para qualquer necessidade de autenticação móvel e baseada em cartão corporativo", disse Tod Besse, vice-presidente sênior de marketing e vendas globais na rf IDEAS. "Temos expandido estrategicamente nossa linha de leitores móveis em parceria com os principais fornecedores de credenciais móveis, porque acreditamos que a autenticação móvel sem toque desempenhará um papel cada vez mais dominante, especialmente à medida que mais pessoas trabalham em escritórios domésticos e remotos."

O novo WAVE ID Mobile para HID Mobile Access é fácil de implementar, por meio de uma única porta USB, permitindo que os usuários adicionem acesso móvel aos seus sistemas de cartões existentes para um acesso seguro a aplicativos em toda a empresa. A solução é apoiada pelo conhecimento especializado premiado e serviço personalizado pelo qual a rf IDEAS é conhecida em seus 25 anos de atendimento a clientes em todos os mercados. Para saber mais, entre em contato com um representante da rf IDEAS pelo e-mail sales@rfIDEAS.com.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para a área da saúde, manufatura, governo e empresas. Apoiados pelas fortes parcerias da empresa com as principais fornecedoras de gerenciamento de acesso de identidade, os leitores da rf IDEAS permitem soluções inovadoras de single sign-on, impressão segura, rastreamento de comparecimento e outras aplicações que exigem autenticação. Os leitores da rf IDEAS são compatíveis com quase todas as credenciais em todo o mundo, incluindo o conjunto cada vez maior de credenciais móveis. Para mais informações, visite www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® e WAVE ID® são marcas comerciais registradas da rf IDEAS, Inc. As marcas comerciais que não pertencem à rf IDEAS são de propriedade de suas respectivas empresas.

©2020 rf IDEAS, Inc. Todos os direitos reservados. Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

