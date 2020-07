Sete mortos e 46 feridos em explosão de caminhão na Colômbia

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 46 sofreram queimaduras nesta segunda-feira (6) na explosão de um caminhão que transportava combustível em uma rodovia no norte da Colômbia, informaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu quando dezenas de pessoas saqueavam o caminhão-tanque que capotou quando viajava entre as cidades de Barranquilla e Santa Marta, no Caribe colombiano, segundo a polícia.

"Acreditamos que existam pelo menos sete pessoas mortas queimadas neste trágico acidente", disse Fabián Ospino, prefeito do município de Pueblo Viejo onde ocorreu o incidente, em um vídeo transmitido nas mídias sociais.

Em um relatório subsequente, a polícia local confirmou sete mortes e 46 feridos pela explosão.

Segundo vídeos divulgados pelas autoridades, dezenas de pessoas com vasilhames de plástico estavam pegando combustível do caminhão capotado antes da explosão.

O presidente da Colômbia, Iván Duque, enviou uma mensagem às vítimas do acidente: "É realmente uma situação dolorosa. A mensagem é de solidariedade com as pessoas que perderam seus entes queridos neste incidente", declarou o chefe de Estado durante um evento na capital.

Já o governador do departamento de Magadalena, Carlos Caicedo, garantiu que "existem pessoas que sofreram queimaduras que comprometem 90% do corpo".

Segundo o governador, os feridos devem ser transportados para outros departamentos.

"Estamos trabalhando com a Força Aérea para um voo médico (...) e, portanto, podemos enviar pacientes para outras cidades onde existam enfermarias para queimados, não podemos esquecer que em Magadalena não há enfermaria para queimados ", afirmou.

O Caribe colombiano é uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus, que causou 4.064 mortes e 117.110 infecções no país.

Em cidades como Barranquilla, localizada a 45 quilômetros do acidente, o sistema de saúde está se aproximando do ponto de saturação.