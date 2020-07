Cento e oitenta imigrantes do Ocean Viking começam a desembarcar na Sicília

Os 180 imigrantes resgatados pelo barco humanitário "Ocean Viking" no Mediterrâneo começaram a desembarcar nesta segunda-feira à noite no Porto Empedocle (Sicília, Itália) depois de 10 dias de bloqueio no mar, constatou um jornalista da AFP a bordo.

Em fila, com suas bolsas nas costas, as primeiras pessoas testadas para COVID-19 que tiveram resultado negativo pisaram neste porto italiano às 23h40 (horário local, 28h40 de Brasília) e depois caminharam cerca de cem metros para subir a bordo do ferry "Moby Zaza", onde serão colocados em quarentena, sob controle da polícia italiana.