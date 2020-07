Petróleo inicia a semana com preços em equilíbrio

Os preços do petróleo terminaram próximo do equilíbrio nesta segunda-feira, em um mercado atento ao controle de fornecimento por membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus parceiros (Opep+) e um surto de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos.

No mercado de Nova York, o barril americano de WTI para entrega em agosto caiu 2 centavos, fechando a US$ 40,63.

Em Londres, o barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro valorizou 30 centavos, ou 0,7%, fechando a US$ 43,10.