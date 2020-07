Assassinado no Iraque especialista em jihadismo Hicham al Hachemi

O pesquisador iraquiano Hicham al Hachemi, especialista em movimentos jihadistas, entre eles o grupo Estado Islâmico (EI), foi assassinado nesta segunda-feira (6) perto de sua casa em Bagdá, informou um alto funcionário do ministério do Interior.

Hachemi, pai de família de cerca de quarenta anos, aparecia diariamente na imprensa local ou internacional para comentar a atividade de grupos jihadistas, a política iraquiana e as ações de grupos armados xiitas pró-iranianos.

Era consultado por diversas chancelarias e personalidades políticas iraquianas.

Hachemi "morreu no hospital", informou o general Saad Maan, diretor de comunicação do ministério do Interior. Seu corpo tinha vários impactos de bala, informou à AFP uma fonte médica.

Testemunhas relataram à AFP que três homens armados a bordo de duas motocicletas atiraram várias vezes na direção do pesquisador, que estava em seu veículo perto de sua casa.

Hachemi tinha tomado clara posição a favor da revolta popular lançada em outubro passado, que pede uma reforma total do sistema político iraquiano e denunciava a ingerência iraniana no Iraque.