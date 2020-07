Comunicado do Business Wire :UC Berkeley Extension

A UC Berkeley Global tem a satisfação de anunciar seu programa global para calouros (Global Program for Freshmen, GPF) que será lançado no outono de 2020. Esse programa único de "estudo no exterior on-line" foi desenvolvido para alunos ingressantes no primeiro ano da universidade que buscam uma comunidade de aprendizagem colaborativa e unida em um ambiente de aprendizagem digital.

Os alunos terão acesso a professores e mentores da Berkeley enquanto trabalham estreitamente com seus colegas em grupos pequenos utilizando ferramentas on-line. O GPF oferece disciplinas de Letras e Ciências (Letters & Science, L&S;) que abrangem pré-requisitos essenciais para o ingresso em cursos de várias áreas. As disciplinas eletivas permitem que os alunos concluam um total de 15 créditos por semestre, enquanto uma programação adicional se concentrará em questões importantes para os alunos do primeiro ano, incluindo a preparação para a vida universitária, a seleção de um curso e o desenvolvimento de carreira.

Após a conclusão, os alunos ganham créditos que podem ser transferidos para sua instituição de origem. Isso torna o GPF uma oportunidade ideal para universidades que buscam uma opção on-line de alta qualidade para seus novos alunos, ou para qualquer aluno individual que busque uma experiência rica e estimulante no primeiro ano. Os professores do GPF vão enfatizar as conexões entre a aprendizagem em sala de aula e experimental ao desenvolver atividades comunitárias e em coortes mapeadas nas disciplinas centrais e eletivas.

Segundo a Dra. Diana Wu, diretora da UC Berkeley Global e da UC Berkeley Extension, o programa incluirá aconselhamento e orientação individualizados, ao mesmo tempo em que introduz os alunos na vida em uma importante universidade de pesquisa. "Como nosso objetivo é preparar os alunos para uma experiência bem-sucedida na faculdade, estou entusiasmada com a combinação de programa curricular meticuloso, aconselhamento de alto impacto e programação especial. Estamos oferecendo aos alunos alguns dos melhores elementos de um pequeno ambiente de artes liberais com os recursos de uma das melhores universidades do mundo."

Para mais informações, entre em contato com Samuel Smith pelo e-mail sgsmithglobal@berkeley.edu ou acesse a página extension.berkeley.edu/international//freshmen/.

Sobre a Berkeley Global

A Berkeley Global amplia o impacto da UC Berkeley ao proporcionar oportunidades a uma comunidade vibrante de estudantes internacionais. Alunos de todo o mundo estudam em uma das melhores universidades do mundo por meio de programas em período integral, meio período e on-line.

Sobre a Berkeley Extension

Fundada em 1891, a UC Berkeley Extension é a divisão de educação continuada da Universidade da Califórnia, Berkeley. Hoje, a Extension oferece mais de dois mil cursos por ano, inclusive na modalidade on-line, juntamente com mais de 70 certificados profissionais e programas de estudo especializados.

Sarah Benzuly Diretora de Serviços Criativos Departamento de Marketing UC Berkeley Global | UC Berkeley Extension sbenzuly@berkeley.edu 510/643-1087

