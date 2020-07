Governo de Hong Kong pede retirada de livros escolares que violem lei de segurança chinesa

O governo de Hong Kong ordenou nesta segunda-feira que as escolas removam livros que possam violar a lei de segurança nacional da China imposta na semana passada.

Diretores e professores da escola "devem examinar o material pedagógico, incluindo os livros" e "removê-los se encontrarem conteúdo desatualizado que possa coincidir com os quatro tipos de infrações" definidas por lei, anunciou o Departamento de Educação do governo pró-chinês.

Essa diretiva para as escolas é anunciada dois dias após as bibliotecas indicarem que as obras que pudessem violar a lei de segurança nacional foram removidas de suas estantes.

Os autores cujos títulos não estão mais disponíveis incluem Joshua Wong, um dos líderes dos protestos estudantis, e Tanya Chan, uma conhecida deputada pró-democracia.

O regime chinês impôs um texto altamente controverso à ex-colônia britânica em 1º de julho, o que faz a oposição temer um revés sem precedentes das liberdades desde a entrega em 1997 pelo Reino Unido desse território, que tem um estatuto de autonomia.

As autoridades chinesas, que esperam restaurar a estabilidade após vários meses de protestos no ano passado, dizem, no entanto, que esta lei diz respeito apenas a "uma pequena minoria" de pessoas.

A lei procura suprimir subversão, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras.

Segundo Joshua Wong, essa retirada de livros foi acionado pela lei de segurança nacional.

"O terror branco continua a se propagar, a lei de segurança nacional é, por natureza, um instrumento destinado a questionar a (liberdade de) expressão", escreveu ele na sua página do Facebook no último sábado.