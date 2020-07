Facebook e WhatsApp suspendem revisão de dados de usuários de Hong Kong

O Facebook e seu serviço de mensagens WhatsApp suspenderam as solicitações de processamento de dados de usuários, solicitadas pelas autoridades policiais de Hong Kong após a China impor uma lei de segurança nacional sobre o território.



"O WhatsApp está 'pausando' essas análises e aguardando uma avaliação mais aprofundada do impacto da Lei de Segurança Nacional, incluindo consultas com especialistas em direitos humanos", disse o WhatsApp ao Wall Street Journal nesta segunda-feira, 6.



O Facebook disse em comunicado que está fazendo o mesmo.



"Acreditamos que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental e apoiamos o direito das pessoas de se expressarem sem medo de sua segurança ou de outras repercussões", afirmou a rede social.



A medida coloca empresa americana em rota de colisão com Pequim.



Hoje, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e YouTube operam livremente em Hong Kong, sem restrições de firewall que se aplicam aos usuários de internet na China continental.