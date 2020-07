Trump pretende lançar decretos sobre China e outros temas, diz chefe de gabinete

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, indicou nesta segunda-feira, 6, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende implementar uma série de decretos executivos nas próximas semanas. Em entrevista à Fox News, o ex-congressista republicano não deu muitos detalhes das medidas, mas adiantou que os textos devem tratar, entre outros temas, da China, do retorno das cadeias produtiva ao país e de imigração.



"Vamos estudar como a questão da China pode ser endereçada. Também vamos tentar trazer a manufatura de volta aos EUA para assegurar que trabalhadores americanos estejam apoiados. Vamos ainda considerar uma série de questões sobre imigração", afirmou o chefe de gabinete.



Meadows ressaltou que o governo não fechará a economia outra vez, mesmo com o avanço acentuado do coronavírus.



Para ele, os americanos devem adaptar o estilo de vida à ameaça constante da doença, porque a "ajuda está chegando". "Trump autorizou dezenas de bilhões de dólares para garantir que tenhamos uma vacina não um mês ou seis meses antes, mas um ano antes do que a maioria dizia que seria possível", destacou.



O chefe de gabinete lembrou ainda que o programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês) voltou a ser ampliado no final de semana. "Vamos fornecer ajuda aos empresários e trabalhadores americanos para que essa crise econômica temporária não os afete significativamente", assegurou.