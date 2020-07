Trump diz que China 'causou grande dano' e chama Biden de 'corrupto'

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a China de ter causado "grande dano aos Estados Unidos e ao resto do mundo", em mensagem publicada nesta segunda-feira em seu Twitter. Em outra publicação, o republicano criticou o candidato democrata à presidência, Joe Biden, a quem chamou de "corrupto".



"Se você deseja que seus 401k e ações, que estão chegando ao ponto mais alto de todos os tempos (Nasdaq já está lá), se desintegrem e desapareçam, vote nos Democratas 'fazem-nada' da Esquerda Radical e no corrupto Joe Biden", escreveu.



O 401K é um tipo de plano de aposentadoria, muito popular nos EUA, no qual o dinheiro que deveria ser retido na folha de pagamentos para imposto de renda é direcionado para uma aplicação financeira. Trump concluiu dizendo que a oposição pretende implementar aumentos de impostos "maciços". "Eles o tornarão muito pobre, rapidamente", disparou.