Primeiro caso de coronavírus em 78 dias em Fiji

Depois de 78 dia sem casos de coronavírus, o primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama, anunciou que um homem de 66 anos testou positivo para COVID-19 durante o período de quarentena que respeitava após o retorno de uma viagem à Índia.

Este é o 19º caso do novo coronavírus neste pequeno país do sul do Pacífico.

"Confirmamos um caso de COVID-19. É um cidadão que retornou ao país e que estava confinado em um centro de quarentena financiado pelo governo", disse Bainimarama.

Todas as pessoas que chegam a Fiji devem respeitar um período de isolamento de 14 dias.

O secretário de Saúde do arquipélago, James Fong, recordou que Fiji não se declarou livre do vírus.

"Embora Fiji não registre casos de transmissão local, a pandemia está se propagando com força além de nossas costas", destacou Fong, que considerou o novo contágio algo esperado.

"Não acreditamos que será o último caso", disse.