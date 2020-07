O acidente de quinta-feira em um complexo nuclear do Irã provocou danos significativos e pode adiar a produção de centrífugas utilizadas para enriquecer urânio, admitiu o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA).

O incidente aconteceu em um armazém em construção no complexo de Natanz, centro do Irã, mas não provocou vítimas nem contaminação radioativa, de acordo com o organismo nuclear da República Islâmica.

Os funcionários da área de segurança classificaram o ocorrido como "acidente" e afirmaram que determinaram a causa, mas não apresentaram qualquer explicação.

"Não houve vítimas (...) mas o dano é significativo no aspecto financeiro", afirmou o porta-voz da OIEA, Behrouz Kamalvandi, em uma entrevista no domingo à agência estatal IRNA.

"A médio prazo, este acidente poderia adiar o desenvolvimento e a produção de centrífugas avançadas", disse. O complexo de Natanz é uma das principais unidades de enriquecimento de urânio do Irã.

"Se Deus quiser, e com um esforço constante, compensaremos esta desaceleração para que o local reconstruído tenha ainda mais capacidade que antes", completou Kamalvandi.

A organização havia divulgado anteriormente uma foto que supostamente mostraria o local, com o prédio de um andar com o teto danificado, paredes aparentemente com as marcas do fogo e portas também afetadas.

Desde maio de 2019, em represália à decisão adotada um ano antes pelo governo dos Estados Unidos de abandonar unilateralmente o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015, Teerã deixou de cumprir certas obrigações previstas no texto.

O país sempre negou uma tentativa de buscar o desenvolvimento de armas nucleares, como alegam Estados Unidos e Israel.