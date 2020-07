Peru passa dos 300.000 casos de coronavírus

O Peru ultrapassou 300.000 casos de coronavírus neste domingo, quatro dias após o início de um gradual desconfinamento na tentativa de reativar sua economia semiparalisada, informou o Ministério da Saúde.

Os casos de COVID-19 aumentaram para 302.718, de acordo com o saldo diário do Ministério, após registrar 3.638 novas infecções nas últimas 24 horas.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o segundo país da América Latina com mais casos de COVID-19, atrás do Brasil, e o quinto do mundo.

As mortes continuam a exceder cem por dia, com 177 mortes registradas no domingo, aumentando para 10.589 o número total de óbitos desde a primeira morte por coronavírus no país, em 19 de março.

Entre os infectados no Peru, existem 2.164 médicos, dos quais 73 morreram, segundo sindicatos.

A quarentena foi flexibilizada na última quarta-feira em 18 dos 25 departamentos do Peru, incluindo Lima, onde o coronavírus está recuando, segundo o governo, apesar de acumular 70% dos casos do país.