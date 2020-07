Novo ministro do Uruguai chega no primeiro voo comercial da Espanha

O novo ministro das Relações Exteriores uruguaio, Francisco Bustillo, chegou neste domingo (5) a Montevidéu no primeiro voo comercial da Espanha em meio à crise de saúde e deverá fazer quarentena antes de assumir suas funções presencialmente.

"A primeira impressão é a alegria de estar novamente na pátria e neste caso honrado de que o senhor presidente tenha me designado seu ministro", disse o diplomata no aeroporto de Carrasco, onde fez breves declarações à imprensa.

O até agora embaixador do Uruguai na Espanha assumirá como ministro das Relações Exteriores oficialmente na segunda-feira, ao assinar a nomeação do presidente Luis Lacalle Pou.

Bustillo disse que fez um teste de COVID-19 há 48 horas e que deve refazê-lo em cinco dias. Em caso de ambos darem negativo, assumirá as funções presencialmente no ministério a partir do dia 13.

"Agora que tenho que ficar em quarentena, vou aproveitar para organizar as ideias, trabalhar um pouco e obviamente ligar para o presidente e me colcoar às ordens", disse.

O próximo ministro chegou ao país no primeiro voo comercial da Ibéria vindo de Madri desde que o Uruguai fechou suas fronteiras em março, devido à crise do coronavírus.

Bustillo será o sucessor de Ernesto Talvi, que apresentou sua renúncia na quarta-feira passada por desavenças com o presidente Lacalle Pou.