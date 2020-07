Mais uma estátua de Colombo é derrubada nos Estados Unidos

Manifestantes derrubaram no sábado uma estátua de Cristóvão Colombo na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, em um novo episódio da onda de ataques contra monumentos ou estátuas de personagens históricos vinculados à escravidão e ao colonialismo.

Os manifestantes derrubaram a estátua de Colombo localizada no bairro de Litte Italy de Baltimore com a ajuda de cordas, segundo imagens divulgadas pelo site do jornal Baltimore Sun.

Desde 25 de maio, quando começaram os protestos pela morte do afroamericano George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, os manifestantes derrubaram várias estátuas de personagens vinculados à história colonial ou às discriminações.