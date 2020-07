Kanye West anuncia que concorrerá à presidência dos EUA

O rapper Kanye West anunciou neste sábado sua candidatura à presidência dos Estados Unidos para as eleições de novembro, nas quais o presidente republicano Donald Trump buscará a reeleição.

"Precisamos materializar a promessa dos Estados Unidos confiando em Deus, unificando nossa visão e a construção de nosso futuro. Estou me candidatando à presidência dos Estados Unidos! #2020VISION", tuitou o rapper, no dia da celebração do feriado nacional americano.

Não deu mais detalhes sobre sua campanha, a quatro meses das eleições de novembro.

O anúncio ocorre dias depois de West lançar uma nova música, "Wash Us In the Blood" (Lave-vos no sangue), junto a um vídeo que exibe imagens dos recentes protestos raciais.