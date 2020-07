Novo premiê francês vai se concentrar em manter empregos industriais

O novo primeiro-ministro da França, Jean Castex, disse neste sábado que seu governo vai se concentrar em manter empregos nas fábricas, num momento em que a economia do país tenta se recuperar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Castex fez o anúncio durante visita a uma fábrica de semicondutores perto de Paris.



Castex não explicou como seu governo vai salvar empregos, mas pediu mais investimentos em treinamento e novas ferramentas de produção.



O objetivo será "garantir o retorno de empregos e a manutenção sustentável de empregos industriais expostos à concorrência global", disse Castex a repórteres na fábrica da X-FAB em Le Coudray-Montceaux, ao sul de Paris. O governo enxerga a fábrica, que produz semicondutores para carros, telefones e outros equipamentos, como um exemplo da cooperação e da inovação europeia.



Antes de ser nomeado primeiro-ministro, Castex foi coordenador da estratégia de reabertura da economia francesa após o choque da pandemia de coronavírus. O primeiro-ministro e o presidente Emmanuel Mácron devem anunciar nos próximos dias o novo gabinete. Fonte: Associated Press.