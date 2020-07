Guatemala libera 140 réus antecipadamente devido a pandemia

As autoridades da Guatemala libertaram 140 guatemaltecos condenados por narcotráfico, extorsão e roubo, entre outros crimes, para reduzir a superlotação nos presídios e evitar contágios de coronavírus, que deixa quase 900 mortos no país, informou neste sábado (4) a defesa dos beneficiados.

O diretor do Instituto de Defesa Pública Penal (IDDP), Idonaldo Fuentes, disse à imprensa que recebeu da Direção Geral do Sistema Penitenciário 520 relatos de réus condenados que cumpriam com boa conduta e estudos psicológicos, mas apenas 140 se beneficiaram desta medida.

"Estamos trabalhando atualmente com os demais (casos) para obter este benefício o mais rápido possível", comentou o diretor da estatal IDDP, órgão dedicado a defender gratuitamente as pessoas com poucos recursos.