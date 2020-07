Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou que celebrou um acordo de colaboração com a BDO Tax LLC, firma de serviços completos de consultoria tributária sediada na cidade porto-riquenha de San Juan, marcando assim o ingresso da organização na região.

Fundada em 2000, a BDO Tax LLC é liderada pelo sócio-gerente Gaby Hernandez e conta com mais de 140 profissionais. Ela oferece uma série de serviços de consultoria tributária e empresarial a mais de três mil clientes, o que abrange preços de transferência, serviços a clientes privados, consultoria em transações, contratos governamentais, serviços de contabilidade e conformidade fiscal com foco específico em consultoria em tributação internacional e impostos para empresas estrangeiras.

"Como ex-profissional da Arthur Andersen, valorizo a importância e o impacto de trabalhar com pessoas que pensam semelhante e partilham de valores similares e do total compromisso com seus clientes", comentou Gaby. "Colaborar com a Andersen Global reforça nossa capacidade de oferecer cobertura unificada globalmente e uma variedade ainda mais ampla de serviços."

"Gaby desenvolveu uma das práticas mais sólidas da região e proporcionará cobertura regional ampla e sinérgica à medida que ampliamos nossa presença no Caribe", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "Gaby e sua equipe demonstram nosso compromisso com boa gestão, independência e transparência, e tenho total certeza de que podemos trabalhar juntos para expandir a plataforma global e os recursos de nossa organização nessa região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 177 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

