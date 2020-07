Justiça francesa abre investigação contra vários ministros por gestão do coronavírus

O procurador-geral francês, François Molins, anunciou nesta sexta-feira uma investigação judicial sobre a gestão da crise do coronavírus contra Edouard Philippe, Olivier Véran e Agnès Buzyn, todos membros do governo do presidente Emmanuel Macron.

A comissão de investigação do Tribunal de Justiça da República, com poderes para julgar os crimes de membros do governo, ficará encarregada da investigação.

Molins, que atua como procurador-geral da mais alta jurisdição administrativa, o Tribunal de Cassação, processou nove acusações contra esses membros do governo, entre eles o que foi primeiro-ministro até esta sexta-feira, Edouard Philippe.

Buzyn foi ministra da Saúde até meados de fevereiro, quando deixou o cargo para se candidatar à prefeitura de Paris, sendo substituída por Véran.