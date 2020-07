Canadá suspende tratado de extradição com Hong Kong por lei chinesa de segurança

O Canadá suspendeu seu tratado de extradição com Hong Kong nesta sexta-feira para protestar contra a nova lei de segurança nacional promulgada pela China para este centro financeiro.

O Canadá também interrompeu as exportações de equipamentos militares sensíveis para Hong Kong e aconselhou seus cidadãos que viajam para o ex-território britânico que se informem como a lei pode afetá-los, disse o Ministério das Relações Exteriores.

"O Canadá acredita firmemente em um sistema de dois países", disse o primeiro-ministro Justin Trudeau, referindo-se ao modelo semiautônomo adotado após a Grã-Bretanha devolver Hong Kong à China em 1997.

Esta semana, a China promulgou uma lei que proíbe atos de subversão, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras.

Pequim enfrenta uma onda de críticas, principalmente das nações ocidentais, por essa lei, que aumenta radicalmente seu controle sobre Hong Kong.

As autoridades chinesas dizem que o novo dispositivo restaurará a estabilidade do território após um ano de protestos e nega que a lei sufoque as liberdades.

A polícia, entretanto, já começou a prender pessoas por possuírem bandeiras e cartazes de protesto, enquanto o governo de Hong Kong deixou claro que certas visões políticas, especialmente as que exigem independência, agora são proibidas.