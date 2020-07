As principais verificações da AFP esta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - EVOLUÇÃO DE OBRAS ENTRE GOVERNOS DO PT E BOLSONARO

Uma comparação de imagens compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde o final de junho alega mostrar a evolução de diferentes obras públicas entre os governos do ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003 -2011) e Dilma Rousseff (2011 - 2016), do PT, e os primeiros meses do mandato do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. No entanto, das três fotos atribuídas ao governo atual, duas foram feitas durante as gestões de Lula e Dilma e uma foi retirada de um banco de imagens internacional.

http://u.afp.com/EvolucaoObras

2 - CICLONE BOMBA FOTOGRAFADO EM SANTA CATARINA

A impactante imagem de uma tempestade foi compartilhada mais de 4,4 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 1º de julho como se tivesse sido registrada em Santa Catarina durante a passagem do "ciclone bomba" no final de junho pela região sul do Brasil. A fotografia em questão foi tirada, entretanto, em dezembro de 2019 na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul.

http://u.afp.com/TempestadeRS

3 - WEINTRAUB FOI INDICADO POR TRUMP AO BANCO MUNDIAL, ONDE IRÁ MONITORAR O COAF

Publicações viralizadas após Abraham Weintraub ser indicado a uma diretoria do Banco Mundial, no último dia 18 de junho, asseguram que o ex-ministro da Educação poderia fiscalizar as atividades financeiras de políticos brasileiros, uma vez que a entidade "monitora o COAF e a Receita Federal". Segundo as postagens, a indicação do ex-ministro foi feita pelo presidente dos EUA. No entanto, não há indícios de que Donald Trump tenha influenciado a indicação de Weintraub ao Banco Mundial, que não monitora estes órgãos de controle brasileiros.

http://u.afp.com/WeintraubBanco

4 - FOTO MOSTRA EXÉRCITO FAZENDO OBRAS DURANTE GOVERNO BOLSONARO

Uma fotografia de membros do Exército brasileiro executando uma obra tem sido largamente compartilhada nas redes sociais desde o final de junho, juntamente com a alegação de que "tudo o que [o presidente Jair] Bolsonaro faz" a mídia tentaria esconder, em referência à recente inauguração de um dos trechos da transposição do rio São Francisco. A imagem, no entanto, data de 2012, quando o país era governado pela presidente Dilma Rousseff, do PT.

http://u.afp.com/ObraExercito2012

5 - PAPA CHORA AO REZAR PELO FIM DA PANDEMIA

Uma foto compartilhada mais de 41,7 mil vezes nas redes sociais desde meados de abril de 2020 mostra o papa Francisco chorando, acompanhada da afirmação de que a cena foi registrada durante uma missa em que ele rezava pelo fim da pandemia do novo coronavírus. A imagem, no entanto, data de outubro de 2019 e foi registrada durante o Consistório Ordinário Público de criação de novos cardeais no Vaticano.

http://u.afp.com/PapaChorando

6 - MÁSCARAS CONTRA CORONAVÍRUS PODEM PROVOCAR CÂNCER

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde meados de junho asseguram que o uso de máscaras pode criar um "cultivo agradável para bactérias", provocar hipercapnia e gerar acidose, fazendo com que o usuário desenvolva câncer. Especialistas consultados pela AFP sinalizaram que a primeira afirmação é verdadeira, embora possa ser solucionada com medidas de higiene adequadas, mas que todas as outras são falsas.

http://u.afp.com/MascarasCancer

7- HOMEM DECLARADO MORTO POR COVID-19 É ENTERRADO VIVO

Um vídeo que supostamente mostra policiais desenterrando um homem que teria sido sepultado vivo após ser declarado morto por COVID-19 foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde o último dia 20 de maio. No entanto, a gravação data de janeiro de 2019, meses antes da chegada do novo coronavírus ao Brasil.

http://u.afp.com/VivoCovid19

8 - AMONTOADO DE GAFANHOTOS REGISTRADO NA ARGENTINA

Um vídeo que circula desde o final de junho de 2020 nas redes sociais mostra milhares de gafanhotos sendo levantados por uma pá. As publicações asseguram que se trata da praga que atualmente atinge a parte nordeste da Argentina e que está vindo em direção ao Brasil. Contudo, a gravação é, na realidade, de 2018 e os insetos pertencem a uma espécie diferente da que invadiu o país sul-americano em 2020.

http://u.afp.com/VideoGafanhotos2018

9 - IMAGEM IDENTIFICA NÍVEL DE ESTRESSE?

Publicações compartilhadas mais de 320 mil vezes nas redes sociais desde outubro de 2018 e em vários idiomas asseguram que esta imagem foi criada por um professor de Neurologia chamado Yamamoto para medir o nível de estresse de uma pessoa. A criação, divulgada em 2016, é, na verdade, uma obra de ilusão de óptica de um artista ucraniano.