Comunicado do Business Wire :Skilling

Skilling, a plataforma de trading on-line de Forex e CFD, alcançou outro marco significativo este ano com a integração e o lançamento da plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4).

Fundada em 2016, a Skilling introduziu sua plataforma patenteada de trading em 2018 e, em janeiro de 2020, eles anunciaram o lançamento da primeira integração perfeita do setor com o cTrader da Spotware. Com a aquisição da licença da FSA Seychelles no início deste ano, a Skilling agora pode oferecer a MT4 a seus clientes atuais e novos em nível global.

"Trabalhamos incansavelmente para lançar a renomada MetaTrader 4, também conhecida como MT4, a plataforma de trading eletrônica amplamente usada pelos traders de câmbio de varejo on-line. Hoje, temos o orgulho de finalmente poder oferecer aos nossos traders avançados uma plataforma altamente personalizável com muitas ferramentas e funções avançadas, como a linguagem de script MQL4 e um pacote avançado de gráficos", disse André Lavold, CEO do Skilling Group. "Combinado com nossos preços competitivos e transparentes e uma equipe de suporte multilíngue e proativa, estamos prontos, mais do que nunca, para oferecer uma excelente experiência comercial aos traders do mundo inteiro em todos os níveis."

A MetaTrader 4, também conhecida como MT4, é uma plataforma de trading eletrônica amplamente usada por traders de câmbio de varejo on-line. Ela foi desenvolvida pela MetaQuotes Software e lançada em 2005.

A negociação de produtos financeiros com margem acarreta um alto grau de risco.

