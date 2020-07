Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções em Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), continua desfrutando de um 2020 muito bem-sucedido com a assinatura de 180 MW de capacidade com um novo cliente.

O cliente mais recente da Northern Data é uma operação de mineração de Bitcoin apoiada pela Blockchain Powerhouse Block.one com um volume inicial de 180 MW e uma opção de aumento para 300 MW, que a empresa assinou hoje e entrará em vigor no início de 2021.

Brendan Blumer, CEO da Block.one, disse: "O foco da Block.one em alavancar o EOSIO para trazer maior escalabilidade e transparência à grande indústria de blockchain nos levou à Northern Data e seu posicionamento estratégico no mercado e forte liderança. Estamos entusiasmados por colaborar com eles para apresentar soluções de mineração de Bitcoin sem precedentes, com tecnologia EOSIO".

Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG, acrescentou: "Estamos satisfeitos que a Block.one esteja convencida de nossos serviços e que tenhamos conquistado a empresa como outro cliente de primeira linha. A infraestrutura exclusiva para aplicativos de HPC, que operamos no Texas nessa escala, é um ímã para grandes clientes que exigem muito tempo e eficiência de custo de seus aplicativos de HPC".

A Northern Data continua vendo uma forte demanda por suas soluções em HPC, impulsionada pelo boom de modelos de negócios on-line, bem como pela crescente adoção no mercado de aplicativos de Blockchain relacionados com finanças, como a mineração de Bitcoin, uma das principais tarefas que os clientes da Northern Data estão realizando com os recursos de HPC fornecidos.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), oferecendo soluções nos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, aplicativos blockchain, streaming de jogos e outros. Operando internacionalmente, a empresa evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções em HPC no mundo inteiro. A empresa oferece soluções em HPC, estacionárias em grandes data centers de ponta, bem como em data centers móveis de alta tecnologia, que podem estar em qualquer parte do mundo. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Northern Data está executando o maior data center de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação especializada de HPC do mundo.

Sobre a Block.one:

A Block.one é uma empresa global de software especializada em software blockchain de alto desempenho. Em 2018, ela publicou o EOSIO, um protocolo gratuito de código aberto desenvolvido para proporcionar velocidade, escalabilidade e facilidade de uso aos fundamentos seguros e transparentes dos bancos de dados distribuídos. A plataforma social Voice da Block.one visa redefinir as redes sociais, cultivando a criação, o compartilhamento, a descoberta e a promoção de conteúdo por usuários reais. O braço de capital de risco da Block.one, EOS VC, investe em empresas, projetos e desenvolvedores no mundo inteiro, aproveitando a tecnologia EOSIO.

Aviso legal: Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de nenhum valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou outro tipo de decisão de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada.

