Promotoria russa pede seis anos de prisão para jornalista por 'justificar terrorismo'

A Promotoria russa pediu, nesta sexta-feira (3), seis anos de prisão para a jornalista Svetlana Prokopieva, acusada de "justificar o terrorismo" em uma crônica.

O processo causou indignação das organizações de defesa dos direitos humanos no país.

Svetlana trabalha de Pskov (noroeste) para o serviço russo do veículo americano Rádio Free Europe/Rádio Liberty. Ela é acusada de "justificação do terrorismo", por um texto escrito sobre um atentado suicida contra o escritório regional dos Serviços de Segurança (FSB) em 2018.

Um adolescente anarquista detonou a carga que levava com ele no prédio do FSB, em Arkhangelsk (noroeste), ferindo três agentes.

Dias depois, Prokopieva leu em uma emissão local da rádio Echo de Moscou uma crônica, na qual relacionava este atentado suicida ao clima político instaurado no país pelo presidente Vladimir Putin. Também denunciou o poder dos serviços de segurança.

A jornalista, de 40 anos, rebateu as acusações.

"É uma vingança por estas críticas violentas e, claramente, justas", declarou à AFP, acrescentando que a Promotoria pediu seis anos de prisão e uma proibição de exercer sua profissão por quatro anos.

O veredicto deve ser anunciado na próxima segunda-feira.

Várias ONGs de defesa dos direitos humanos e a imprensa russa independente denunciaram o processo contra Prokopieva.