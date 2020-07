Túmulos da antiga Gália são descobertos

Cento e cinquenta túmulos datados entre meados do século III e o século V foram descobertos durante escavações de uma grande necrópole no norte da antiga Gália, informaram nesta sexta-feira as autoridades dos serviços arqueológicos franceses.

A necrópole foi encontrada durante uma busca preventiva anterior à construção de uma casa em Autun (centro da França).

Contém "túmulos cristãos entre os mais antigos da metade norte da Gália", explicou o Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica Preventiva.

Foi encontrada "uma das primeiras menções de Cristo na Gália, datada do século IV", apontou.

Entre os 150 túmulos, os arqueólogos encontraram um sarcófago de 1.500 anos "ainda selado" e que "poderia conter restos bem preservados", disse à AFP Nicolas Tisserand, co-responsável pelas escavações, explicando que será aberto em agosto.

As outras sepulturas são feitas principalmente de madeira, mas também há algumas de chumbo, "muito mais incomuns", acrescentou Tisserand.

"Nenhum objeto foi encontrado, uma vez que os mortos foram enterrados segundo a religião cristã".

As escavações "ocorreram em um vasto sítio de três hectares, intacto, localizado a nordeste da antiga cidade romana", disse a arqueóloga Carole Fossurier, que lidera o projeto.

Fundada no século I a.C, a cidade romana de Autun foi um dos lugares mais emblemáticos do cristianismo medieval desde o final da Antiguidade.