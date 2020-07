América Latina e Caribe superam a Europa em número de casos de coronavírus

Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, América Latina e Caribe superam a Europa em número de casos de COVID-19, com 2.735.107 contágios declarados, de acordo com um balanço atualizado pela AFP nesta sexta-feira com base em fontes oficiais.

América Latina e Caribe, região onde a epidemia está mais ativa nas últimas semanas, se tornaram a segunda áreas do mundo com mais casos detectados da doença, à frente da Europa (2.718.363) e atrás de Estados Unidos e Canadá, que registram 2.844.522 casos.

A Europa continua sendo a região do mundo com o maior número de mortes, com 198.310 vítimas fatais. Em seguida aparecem Estados Unidos e Canadá (137.421) e América Latina e Caribe (121.662).