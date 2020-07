Presidente da Colômbia perde popularidade em meio à pandemia

A aprovação do governo do presidente da Colômbia, Iván Duque, caiu quando os contágios e mortes da pandemia dispararam, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (2).

Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados desaprovam a administração do presidente, em comparação com 39% que rejeitaram suas políticas na última medição, em abril.

Enquanto isso, a aprovação do presidente caiu para 41%, contra 52% que apoiaram sua administração há dois meses.

A queda na imagem positiva de Duque representa um revés em relação à pesquisa de abril, quando ele registrou o maior apoio à sua administração desde que assumiu o cargo em agosto de 2018.

A medição da Gallup foi realizada entre os dias 19 e 30 de junho, com a participação de 1.200 pessoas por telefone, nas principais cidades da Colômbia e tem uma margem de erro de +/- 2,83%.