Pentágono denuncia exercícios militares chineses no Mar da China Meridional

O Pentágono denunciou nesta quinta-feira (2) a realização de exercícios militares chineses ao redor de um arquipélago disputado por vários países no Mar da China Meridional, assegurando que vão piorar a situação na região.

"O Departamento de Defesa está preocupado com a decisão da China de levar adiante exercícios militares em torno das ilhas Paracelso, no Mar da China Meridional, entre 1º e 5 de julho", indicou o Pentágono em um comunicado.

Estas atividades "vão desestabilizar ainda mais a situação" nesta região disputada por China, Vietnã e Taiwan.

"Estes exercícios violam, ainda, os compromissos assumidos pela China na Declaração sobre a Conduta das Partes no Mar da China Meridional de 2002", lembrou Washington.

Neste texto, assinado pelos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês), os países se comprometiam a evitar "atividades que pudessem complicar ou agravar os desacordos e ameaçar a paz e a segurança", informou o exército americano.

Os exercícios militares são "o último episódio de uma longa série de atuações da China para fazer valer reivindicações marítimas ilegais e prejudicar seus vizinhos asiáticos no Mar da China meridional", acrescentou o Pentágono em seu comunicado.

O Departamento de Defesa americano afirmou que só quer "uma região indo-pacífica livre e aberta, onde todos os países, pequenos e grandes, sejam seguros e soberanos, livres de toda a violência e possam desenvolver sua economia de acordo com as regras e as normas internacionais".

O Pentágono, que pede a "todos os partidos a mostrar moderação", advertiu que "continuará vigiando" as atividades militares chinesas na região.

As ilhas Paracelso ficam em frente às costas chinesa e vietnamita que, juntamente com Taiwan, reivindicam a soberania deste território.

O arquipélago leva mais de 40 anos sob o controle de Pequim, que o militarizou, instalando mísseis ali.

A Marinha americana faz patrulhas frequentes perto do local e das ilhas Spratly, mais ao sul, para garantir a liberdade de navegação nas águas internacionais. Estas manobras suscitam protestos frequentes da China.