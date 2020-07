Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE continua a progredir rumo a tornar as redes de acesso via rádio (Radio Access Networks, RAN) verdadeiramente abertas, inteligentes, virtualizadas e totalmente interoperáveis.

A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas à TELUS Communications Inc. e à U.S. Cellular como novas operadoras, elevando o total para 26 grandes operadoras. Agora, a O-RAN tem mais de 200 empresas orientando a definição e realização da tecnologia O-RAN.

Especificações e informes técnicos lançados recentemente

Publicado em fevereiro de 2020, o informe técnico Casos de uso e cenários de implantação da O-RAN apresenta o conjunto inicial de casos de uso da O-RAN e as opções de suporte à implantação nativa na nuvem.

Os casos de uso da O-RAN orientam a arquitetura O-RAN e demonstram seus benefícios exclusivos, inclusive a utilização de módulos de AI/ML [Artificial Intelligence/Machine Learning (inteligência artificial/aprendizado de máquina)] para capacitar a inteligência de rede por meio de interfaces abertas e padronizadas em uma rede de vários fornecedores. O informe técnico também apresenta a plataforma de computação em nuvem O-Cloud, que pode hospedar funções relevantes da O-RAN para permitir opções flexíveis de implantação em nuvens de telecomunicações virtualizadas.

As especificações publicadas recentemente trazem recursos novos ou atualizados para todas as partes da arquitetura O-RAN, permitindo que os fornecedores progridam com implementações aprimoradas baseadas em O-RAN. Para obter mais detalhes, consulte esta postagem no blog da O-RAN.

Comunidade de software O-RAN, Bronze

Em 21 de junho de 2020, trabalhando com a Linux Foundation, a Comunidade de software O-RAN publicou sua segunda versão de software, batizado de "Bronze". O software adiciona suporte para novos elementos-chave da arquitetura O-RAN e oferece atualizações para alinhar às mais recentes especificações da O-RAN:

-- A liberação inicial de um gerenciador de políticas A1 e um controlador A1 que implementa a arquitetura para o Controlador inteligente por rádio não em tempo real (Non-Real-Time Radio Intelligent Controller, Non-RT RIC).

-- O RIC [Radio Intelligent Controller (Controlador inteligente por rádio)] quase em tempo real foi atualizado para as especificações atuais E2 e A1 da O-RAN com 5 xAPPs de amostra.

-- Contribuições iniciais de código baixo/alto de O-CU e O-DU que suportam uma estrutura FAPI e integração entre o O-DU e o RIC com funcionalidade E2 e suporte a assinatura.

-- Um caso de uso de Direção de tráfego e previsão de qualidade, aproveitando um pipeline de entrada de dados da interface E2 para demonstrar a funcionalidade da direção de tráfego RAN com um recurso de monitoramento de KPI [Key Performance Indicators (indicadores-chave de desempenho)] da interface E2.

-- Casos de uso de OAM que exercitam fluxos de chamadas de verificação de integridade, inclusive o RIC quase em tempo real e suas interfaces O1 e A1.

"Os novos casos de uso, a versão de software Bronze e os novos integrantes da O-RAN ALLIANCE são indicações de que este fórum global está funcionando exatamente como pretendido, se desenvolvendo internacionalmente para impulsionar a inovação e obter consenso", disse Andre Fuetsch, presidente da O-RAN ALLIANCE e diretor de Tecnologia - Serviços de Rede, na AT&T.; "À medida que essa coalizão evolui, aguardamos animados para ver como continuará a ampliar o acesso ao 5G e outras novas tecnologias de acesso."

"Nos últimos seis meses, os grupos de trabalho da O-RAN e a Comunidade de software O-RAN se empenharam intensamente para alcançar um alinhamento estreito entre as especificações e o código-fonte aberto da versão Bronze", disse Chih-Lin I, copresidente do Comitê técnico de direção da O-RAN. "O progresso específico relacionado às estruturas RIC não em tempo real e RIC em tempo quase real, e às principais interfaces associadas merece uma menção especial por sua importância na habilitação dos recursos de AI/ML na RAN. A exposição virtual O-RAN demonstra ainda mais o ímpeto crescente em direção à adoção e implantação global de soluções O-RAN."

"A Ericsson está ativamente envolvida em moldar o futuro da iniciativa O-RAN, permitindo que a interface RIC não em tempo real (Controlador inteligente RAN não em tempo real) e a interface A1 ofereçam suporte à direção inteligente refinada da RAN", disse Per Beming, chefe de Normas e Iniciativas do Setor na Ericsson. "Durante o lançamento da OSC [O-RAN Software Community (Comunidade de software O-RAN)] Bronze, a Ericsson continuou como o principal colaborador do projeto RIC não em tempo real, melhorando o suporte à otimização inteligente de RAN baseada em intenções usando a interface A1. Esse recurso específico permite que as operadoras aproveitem os dados RAN e não RAN para enriquecer a experiência do usuário final."

"O trabalho da O-RAN ALLIANCE é um ótimo exemplo de como uma forte colaboração do setor pode ajudar a acelerar a inovação tecnológica", disse Udayan Mukherjee, pesquisador da Intel, grupo de plataformas de rede e tecnólogo-chefe de Infraestrutura sem Fio da Intel. "Como principal colaborador das especificações, arquiteturas e software da biblioteca FAPI na O-RAN, a Intel tem o prazer de ver como esse trabalho pode habilitar uma plataforma de Unidade distribuída O-RAN compatível com as interfaces de pilha padronizadas O-RAN."

"A Comunidade de software O-RAN alcançou uma conquista importante com a sua segunda versão de software. Esse marco é o resultado de um tremendo esforço de toda a comunidade O-RAN", disse Gil Hellmann, vice-presidente de Engenharia de Soluções de Telecomunicações, Wind River. "Como líder do projeto INF, que fornece a parte da infraestrutura de nuvem de borda para o grupo de trabalho O-RAN com base nos projetos de código aberto Yocto e StarlingX, a Wind River espera continuar com nossas contribuições para a comunidade para acelerar a comercialização do 5G vRAN."

Para saber mais sobre a versão "Bronze" da Comunidade de software O-RAN, leia esta postagem do blog da O-RAN, e para acessar o código, consulte o site da Comunidade de software O-RAN.

A Comunidade de software O-RAN foi aberta a todos os participantes que desejam se envolver na criação de software para RAN do futuro. Para obter mais detalhes, visite https://www.o-ran.org/software.

Exposição virtual O-RAN expandida

Com o cancelamento do MWC-Barcelona, em 21 de abril de 2020, a O-RAN ALLIANCE criou uma exposição on-line. A Exposição virtual O-RAN inclui demonstrações de equipamentos reais baseados em O-RAN na forma de vídeos, animações, gráficos e texto.

A Exposição virtual atualmente hospeda 31 demonstrações apresentadas por 38 empresas O-RAN. A O-RAN planeja continuar adicionando mais conteúdo e recursos para tornar sua exposição virtual uma ferramenta valiosa para os participantes do setor de RAN apresentarem soluções do mundo real que incorporam a arquitetura e as especificações da O-RAN.

Além das demonstrações previamente anunciadas, as empresas integrantes da O-RAN criaram recentemente 12 novas demonstrações virtuais da verdadeira tecnologia O-RAN:

A primeira demonstração, patrocinada pela SageRAN, demonstra o tráfego de alto rendimento de ponta a ponta que atravessa a pilha RAN aberta 5G autônoma da SageRAN. Esta demonstração inclui O-DU/O-CUs baseadas em X86 e ARM, e uma O-RU baseada em eCPRI.

A segunda demonstração, patrocinada pela Keysight, demonstra a solução de testes O-RAN para O-RUs, da Keysight. Esse conjunto de testes permite o desenvolvimento/fabricação de NEMs, operadores e OTIC Labs para acelerar os testes de conformidade da O-RU.

A terceira demonstração, patrocinada pela VIAVI, demonstra a solução de validação O-RAN, da VIAVI, para o teste do subsistema O-CU. Essa estrutura completa permite que NEMs, operadores, OTIC Labs e integradores garantam que a O-CU possa ser testada e otimizada com robustez para obter alta qualidade e desempenho.

A quarta demonstração, patrocinada pela Benetel, demonstra uma plataforma 5G não autônoma (Non Standalone, NSA) composta pela família de produtos Benetel de unidades de rádio remota 4G e 5G, desenvolvida em conformidade com a especificação da O-RAN e uma implementação O-CU e O-DU baseada na pilha de software da OAI, e suporta a especificação de fronthaul aberto 7.2x O-RAN.

A quinta demonstração, patrocinada pela Parallel Wireless, demonstra uma solução O-RAN nativa em nuvem 2G a 5G unificada. Isso facilita o gerenciamento da pilha Open RAN baseada em software da Parallel Wireless e proporciona economia de custo às MNOs, usando-a para modernizar ou expandir suas redes.

A sexta demonstração, patrocinada pela ArrayComm, mostra duas demonstrações do O-RAN Whitebox: A primeira demonstração é uma demonstração completa, usando um gNB de Whitebox 5G de vários fornecedores baseado em ARM. A segunda demonstração demonstra o processamento de bits de downlink em tempo real FPGA do Whitebox (CRC, FEC, RateMatching) e o teste de taxa de transferência de processamento de bits de uplink (CRC, FEC, RateMatching, HARQ).

A Lenovo e a NTS estão patrocinando a sétima demonstração, que apresenta uma solução integrada de pequenas células baseada em nuvem e virtualização. Essa demonstração mostra a dissociação de hardware e software com base nos princípios de arquitetura O-RAN.

A oitava demonstração, patrocinada pela NVIDIA, demonstra uma solução CloudRAN 5G, Core Network e MEC hiperconvergente baseada em fronthaul aberto O-RAN para a borda. Esta demonstração mostra o valor da plataforma NVIDIA EGX baseada em GPU da NVIDIA e Mellanox SmartNIC, nativa na nuvem e escalável, que permite soluções definidas por software, alto desempenho e baixa latência em servidores COTS.

A nona demonstração, patrocinada pela Comba Telecom, apresenta a solução RRU de RAN macro aberta de alta eficiência e multi-RAT totalmente compatível com a arquitetura O-RAN, suportando a interface de fronthaul Split 7-2x e Split 8 para O-DU, bem como a RAN aberta interna E2E 5G NR, solução criada sobre a plataforma de servidor Intel e Intel FPGA.

A décima demonstração, patrocinada pela Baicells, QCT e Keysight, demonstra a solução de pico-célula interna 5G SA com várias O-RUs via Fronthaul Gateway com base no Design de referência de hardware (Hardware Reference Design, HRC) de pico-células internas (Indoor Pico Cell, IPC). Para verificar o desempenho do HRD da IPC, o emulador multi-UE é usado para testar a mesclagem de células, bem como os números UE ativos.

A décima primeira demonstração, patrocinada pela Baicells, QCT, Wind River, Keysight e China Unicom, demonstra a solução E2E Indoor Pico Cell com base na plataforma HRD IPC e Open Cloud. Além disso, a plataforma conjunta para O-CU/O-DU e 5GC é testada com emulador multi-UE para mostrar a disponibilidade comercial para implementação prática.

A décima segunda demonstração, patrocinada pela Ericsson, ilustra como a função do controlador A1 da OSC (Comunidade de software O-RAN) suporta o refinamento de QoE na RAN por meio do uso de políticas A1. Esse recurso específico permite que as operadoras implementem garantia de serviço com reconhecimento de políticas, priorização de QoE com reconhecimento de aplicativo e realizem avaliação contínua da QoE atual em comparação ao QoE de destino. A função RIC não em tempo real da O-RAN e a interface A1 permitem o controle refinado e inteligente da RAN.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial com mais de 200 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis compatíveis com O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para um breve vídeo descrevendo o progresso da O-RAN, consulte www.o-ran.org/videos

Para mais informações, acesse www.o-ran.org

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005592/pt/

Contato de RP da O-RAN ALLIANCE Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

