Governador do Texas ordena uso obrigatório de máscara em espaços públicos

O governador do Texas, Greg Abbott, republicano e aliado do presidente Donald Trump, decretou o uso obrigatório de máscara em espaços públicos nesta quinta-feira devido ao surto de infecções por coronavírus.

A ordem se aplica a municípios do estado do sul dos EUA com pelo menos 20 casos de COVID-19, informou o gabinete do governador em comunicado.

Abbott também proibiu reuniões de mais de 10 pessoas e ordenou uma distância física de dois metros entre as pessoas.

"Temos a capacidade de manter as empresas abertas e impulsionar nossa economia para que os texanos possam continuar a receber um salário, mas isso exige que cada um de nós faça nossa parte para se proteger, e isso significa usar máscara nos espaços públicos", disse Abbott, que falou sobre a eficácia desse acessório na redução da propagação.

"Restringir o tamanho das reuniões do grupo fortalecerá a capacidade do Texas de controlar esse vírus e manter os texanos seguros", disse.

As ordens de Abbott acontecem depois que a situação em Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos, piorou drasticamente nas últimas duas semanas.

O Texas registrou 8.076 novos casos de coronavírus em 24 horas na quarta-feira, 1.000 a mais que no dia anterior. O estado registrou mais de 175.000 infecções desde que o coronavírus chegou ao país.