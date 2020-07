O governador do Texas, Greg Abbott, republicano e aliado do presidente americano, Donald Trump, decretou nesta quinta-feira o uso obrigatório de máscara em espaços públicos, devido a um novo surto de casos de coronavírus.

A ordem se aplica aos condados do estado do sul com pelo menos 20 casos de Covid-19, assinalou o gabinete do governador, que também proibiu reuniões de mais de 10 pessoas e ordenou um distanciamento físico de dois metros.