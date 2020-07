Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira, antes do fim de semana prolongado nos Estados Unidos, alimentado pela criação recorde de empregos em junho e por uma queda acima do esperado na taxa de desemprego na maior economia do mundo.

O principal índice Dow Jones Industrial Average fechou com um avanço de 0,36%, para 25.827,42 unidades. O tecnológico Nasdaq fechou novamente batendo recorde, com uma alta de 0,52%, a 10.207,63 pontos unidades, e o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,45%, a 3.130,01 unidades.