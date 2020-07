Petróleo sobe após queda das reservas dos EUA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, apoiados pelo forte declínio nas reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 2,64%, a 43,14 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para entrega em agosto subiu 2,1%, a US$ 40,65.

"Após uma pausa no início do dia devido a preocupações com as novas infecções por COVID-19 nos Estados Unidos e as restrições que elas implicam, os preços do petróleo se recuperaram e voltaram ao território positivo", disse Louise Dickson, da Rystad Energy.

O anúncio da criação de 4,8 milhões de empregos nos Estados Unidos em junho alimentou otimismo.