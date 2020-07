Acidente em um complexo nuclear no Irã alerta Israel e EUA

O Irã relatou nesta quinta-feira (2) um acidente no complexo nuclear de Natanz (centro), que não causou vítimas ou "contaminação" radioativa, e alertou Israel e os Estados Unidos.

"Foi um depósito sem material nuclear" e sem "potencial de contaminação", disse à televisão estatal o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica, Behruz Kamalvandi.

"Equipes de especialistas estão no local e estão investigando as causas do acidente", acrescentou, sem especificar a natureza do acidente.

Segundo a agência Tasnim, que cita o governador de Natanz, Ramezan-Ali Ferdowsi, a causa seria um incêndio.

"Não havia trabalhadores no local e não houve vítimas", disse Kamalvandi.

Além disso, "não houve interrupção da atividade do centro de enriquecimento" de urânio em Natanz, que "opera no ritmo habitual", de acordo com o responsável.

Apesar de considerá-lo como acidente, o regime iraniano alertou através da agência oficial Irna que algumas contas da mídia social "do regime sionista" teriam "imediatamente atribuído o acidente a uma sabotagem israelense".

A agência alertou que "a estratégia oficial" é "impedir qualquer escalada (de tensão)", mas que "poderia ser fundamentalmente revisada" caso "seja constatado que países hostis, principalmente o regime sionista e os Estados Unidos, ultrapassaram os limites vermelhos".

Desde maio de 2019, em retaliação à decisão tomada no ano anterior pelos Estados Unidos de se retirar do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, esse assinado em Viena em 2015, o Irã se viu liberado das obrigações estabelecidas neste texto.

O país sempre negou que buscasse desenvolver uma arma nuclear, como argumentam os Estados Unidos e Israel.