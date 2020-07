Bolsonaro quer expandir negociações comerciais do Mercosul

O presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo está pronto para promover novos acordos comerciais do Mercosul com países terceiros e pediu a entrada antecipada em vigor do pacto alcançado no ano passado com a União Europeia (UE), durante uma cúpula virtual do bloco nesta quinta-feira.

O Brasil está pronto para realizar negociações abertas com o Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano, expandir acordos existentes com Israel e Índia e abrir novas frentes na Ásia, afirmou Bolsonaro durante reunião por teleconferência devido à pandemia de COVID-19.

Bolsonaro manifestou ainda o interesse em conduzir as negociações com países da América Central e do Caribe.

Em seu discurso, breve e lido na íntegra, o presidente brasileiro disse estar satisfeito com o progresso na reestruturação interna do Mercosul e destacou a reforma da tarifa externa comum, que segundo ele se tratou de "uma medida indispensável para consolidar o Mercosul".

O presidente também elogiou as conversas que ocorreram neste semestre nos setores automotivo e açucareiro.

Segundo ele, um dos desafios dos próximos meses será conciliar a proteção da saúde das pessoas com a recuperação da economia. "Tenho certeza de que o Mercosul faz parte das soluções que estamos construindo", afirmou.

Bolsonaro se referiu à polêmica questão do desmatamento na Amazônia e disse que seu governo continuará o diálogo com diferentes interlocutores para desfazer o que chamou de "opiniões distorcidas" sobre o Brasil.

Em relação à Venezuela, defendeu que o país retome "o caminho da liberdade o mais rápido possível" e, em relação à Bolívia lamentou que, contrariamente à vontade do Brasil, que o vizinho não tenha participado dos trabalhos desse semestre no bloco regional.