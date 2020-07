Segunda estátua de militar confederado é desmontada na capital da Virgínia

A estátua de um oficial do Exército confederado foi retirada de seu pedestal nesta quinta-feira, em Richmond, tornando-se o segundo monumento removido após a decisão da capital da Virgínia de eliminar os símbolos que lembram o passado escravocrata do sul dos Estados Unidos.

A estátua de Matthew Fontaine Maury, oceanógrafo e oficial do Exército da Confederação durante a Guerra Civil (1861-1865), foi removida por um guindaste, sob aplausos de testemunhas, reportou a imprensa local. No dia anterior, a estátua de outro general do Exército do sul, Thomas "Stonewall" Jackson, foi demontada na capital da Virgínia.

Há mais de um mês, os Estados Unidos são cenário de manifestações históricas contra o racismo, desencadeadas pela morte de um homem negro por um policial branco.