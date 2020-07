Idioma escocês corre o risco de desaparecer

O gaélico escocês corre o risco de desaparecer antes do final desta década, e são necessárias medidas urgentes para conter seu declínio, alerta um estudo publicado nesta quinta-feira.

Apenas cerca de 11.000 pessoas, a maioria com mais de 50 anos, fala o idioma vernáculo da Escócia - região no norte do Reino Unido com 5,5 milhões de habitantes - de acordo com um estudo da University of the Highlands and Islands.

O uso do escocês está "à beira do colapso", afirmam seus autores.

Sua prática é "marginal" dentro das famílias e entre os adolescentes, em detrimento do inglês, e sofre com o declínio da população no extremo noroeste da Escócia.

Conchúr Ó Giollagáin, pesquisador do gaélico nessa universidade, descreveu o desafio de impedir sua extinção como "imenso", enfatizando a necessidade de iniciativas urgentes.

O governo escocês publicou um plano para proteger o gaélico em 2017, recomendando medidas como o uso da língua em diferentes contextos sociais, oficiais e profissionais.

Em 2008, foi lançado um canal de televisão em escocês, o BBC ALBA, e cartazes em gaélico são exibidos em pontos de ônibus e estações ferroviárias.

Segundo o executivo escocês, o idioma é amplamente ensinado nas escolas, onde mais de 7.000 estudantes têm a oportunidade de aprender.

Mas os pesquisadores dizem que mais precisa ser feito, apontando a "indiferença" dos jovens a esse idioma.