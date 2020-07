Venezuela suspende expulsão de embaixadora da UE

A Venezuela decidiu nesta quinta-feira suspender a expulsão da embaixadora da União Europeia (UE) em Caracas, depois de concordar com o bloco sobre "a necessidade de manter as relações diplomáticas", anunciaram em comunicado conjunto.

"Consequentemente, o governo venezuelano decidiu tornar sem efeito a decisão de declarar a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa persona non grata", diz a declaração do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, e do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.