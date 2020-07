Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, e a Peak, criadora de Toon Blast e Toy Blast com sede em Istambul, anunciaram hoje que fecharam a transação mediante a qual a Zynga adquiriu todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Peak por um preço total de compra de cerca de US$ 1,85 bilhão, o que compreende aproximadamente a contribuições iguais em dinheiro e ações ordinárias da Zynga. A Peak leva para a Zynga uma equipe talentosa e reconhecida, além de duas franquias eternas - Toon Blast e Toy Blast - que têm se classificado reiteradamente entre os 10 e 20 melhores jogos para iPhone dos Estados Unidos pelos últimos dois anos, respectivamente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005010/pt/

Zynga Closes Transformational Acquisition of Istanbul-based Peak; Expands Forever Franchise Portfolio with Toon Blast and Toy Blast (Graphic: Business Wire)

A Peak continuará sendo liderada por Sidar Sahin, fundador e CEO, e sua atual equipe de gestão. Além disso, a empresa planeja manter sua sede em Istambul, Turquia.

"Estamos felizes por receber Sidar e a equipe extraordinariamente talentosa da Peak na Zynga", declarou Frank Gibeau, CEO da Zynga. "Com o acréscimo de Toon Blast e Toy Blast, ampliamos nosso portfólio de serviços ao vivo para oito franquias eternas, aumentando significativamente nossa base de público mundial e nossa nova e atraente linha de produtos de jogos. Como uma equipe combinada, estamos bem posicionados para crescer mais rapidamente juntos."

"Estamos muito felizes por concluir esta parceria gigantesca que não beneficiará apenas a Zynga e a Peak, mas todo o setor de jogos móveis", afirmou Sidar Sahin, fundador e CEO da Peak. "No centro desta parceria há uma visão em comum: reunir pessoas por meio dos jogos. A cultura da Peak está fundamentada no aprendizado e progresso incansáveis. Por isso, ao embarcarmos neste novo capítulo em nossa jornada junto com a Zynga, permanecemos tão comprometidos como sempre com nossa exclusiva cultura. Estamos muito entusiasmados com nosso futuro combinado e com o que vamos realizar juntos."

Fundada em 2010 por Sidar Sahin, a Peak desenvolveu as adoradas franquias de jogos Toon Blast e Toy Blast. Conhecidos por sua inovação, criatividade e design requintado, Toon Blast e Toy Blast popularizaram a mecânica do "colapso" dentro dos jogos de quebra-cabeça de três peças e capturaram uma base de público mundial altamente engajada que está entre as melhores do setor em matéria de retenção de jogadores. Coletivamente, Toon Blast e Toy Blast têm em média mais de 12 milhões de usuários ativos diários (Daily Active Users, DAUs) de dispositivos móveis. Espera-se que a Peak aumente a média de DAUs de dispositivos móveis da Zynga em mais de 60%, enquanto fortalece o público internacional de Zynga. A Peak também aprimora a nova linha de produtos de jogos da Zynga com projetos adicionais em desenvolvimento inicial.

A aquisição se tornará vigente a partir de 1.º de julho de 2020. A Zynga espera atualizar seu guia para o ano completo de 2020 ao relatar os resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2020 em 5 de agosto de 2020

Nota do editor:

Materiais de arte e difusão disponíveis para uso neste link: https://bit.ly/ZyngaKeyArtandVideo

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Merge Magic!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Peak

A Peak é uma empresa líder em jogos móveis que conta com uma equipe que valoriza o progresso incessante. A Peak acredita que os melhores produtos são criados quando pessoas talentosas formam equipes autônomas que lutam por impacto. A Peak tem atualmente duas franquias de gráficos para dispositivos móveis de primeira linha - Toon Blast e Toy Blast - que têm se classificado consistentemente entre os 10 e 20 melhores jogos para iPhone dos Estados Unidos nos últimos dois anos, respectivamente, e coletivamente têm mais de 12 milhões de (Daily Active Users, DAUs) de dispositivos móveis em média. A Peak foi fundada em 2010 e está sediada em Istambul, na Turquia. Para obter mais informações, acesse www.peak.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, inclusive declarações relacionadas à nossa capacidade de concretizar os benefícios pretendidos com a aquisição da Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketin (a "Peak"), o que envolve expandir nosso público global, o crescimento de nossa base média de usuários ativos diários (Daily Active Users, DAUs) de dispositivos móveis, nosso crescimento geral e atualizações de nosso desempenho financeiro esperado e futuro. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro, geralmente prospectivas. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a "SEC") dos Estados Unidos, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

Principais métricas operacionais

Gerenciamos nosso negócio rastreando diversas métricas operacionais, incluindo DAUs de dispositivos móveis. Os "DAUs de dispositivos móveis", que medem os usuários ativos diários de nossos jogos em dispositivos móveis, são registrados e estimados pelos nossos sistemas de análise internos. Nós determinamos os DAUs de dispositivos móveis e outras métricas operacionais utilizando dados internos da empresa com base no rastreamento da atividade da conta do usuário. Também utilizamos informações fornecidas por terceiros, incluindo logins de rede de terceiros fornecidos por provedores de plataforma, para nos ajudar a rastrear se um jogador logado em duas ou mais contas de usuário diferentes é o mesmo indivíduo.

DAUs de dispositivos móveis. Definimos os DAUs de dispositivos móveis como o número de indivíduos que jogaram um de nossos jogos para dispositivos móveis durante um determinado dia. A média dos DAUs de dispositivos móveis para um determinado período é a média dos DAUs de dispositivos móveis para cada dia durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo dia é contado como dois DAUs. Nós utilizamos DAUs de dispositivos móveis como uma medida de engajamento do público.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005010/pt/

Relações com Investidores da Zynga: Rebecca Lau Investors@zynga.com

Imprensa da Zynga: Sarah Ross Sarah@zynga.com

Imprensa da Peak: Barlas Cevikus Barlas@peak.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.