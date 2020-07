Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) anunciou hoje que a sua instalação de validação da usina de energia com ciclo combinado T-Point 2 entrou em operação comercial total, com uma aprimorada turbina a gás JAC que define o recorde para produção e eficiência. A usina T-Point 2 foi comissionada em março na Takasago Works, na cidade de Hyogo, Japão, para substituir a usina T-Point original da MHPS e continuar o enfoque da MHPS - que é diferente do de qualquer outro fabricante - de estender os limites da tecnologia enquanto minimiza o risco aos seus clientes. Para fazer isso, a MHPS valida a sua nova tecnologia de turbinas a gás e soluções digitais sob operação conectada em grade de longo prazo por, no mínimo, 8.000 horas de operação, o que é equivalente a quase um ano de operação normal e é critério-chave do setor de seguros para confiabilidade da frota.

A turbina a gás JAC mais avançada da MHPS, projetada para máxima eficiência e menores emissões, é agora integrada às soluções digitais MHPS-TOMONI® para verificação e validação na T-Point 2. A turbina a gás está entrando em operação comercial com eficiência de ciclo combinado com configuração recorde superior a 64% e temperatura de entrada da turbina de 1650°C, a primeira no mundo. Essa turbina a gás reduz as emissões de carbono em 65% em relação às usinas alimentadas a carvão. Além disso, ela possui capacidade para conversão de gás natural em uma mistura de gás natural com 30% de hidrogênio renovável, para reduzir ainda mais as emissões. Eventualmente, ela será capaz de operar com 100% de hidrogênio renovável, para eliminar completamente as emissões de carbono.

Os blocos de construção digitais da usina de energia autônoma sendo validados na T-Point 2 incluem um pacote de inicialização automática da usina (Automatic Plant Startup), que está intimamente ligado à análise e diagnósticos avançados que monitoram continuamente toda a usina. Para validar a operação remota completa, as operações serão transferidas da sala de controle local para o Centro de Monitoramento Remoto de Takasago. Os blocos de construção das operações e manutenção, sob avaliação, incluem uma série avançada de sensores de aquisição de dados acústicos, visuais e termográficos, monitorados por análise avançada, que estão sendo treinados para identificar mudanças de padrão. T-Point 2 também está avaliando o primeiro sistema de controle digital Netmation 4S, a ser usado em uma classe avançada de usina de energia com ciclo combinado de turbinas a gás. Netmation 4S aumenta a confiabilidade, redundância e melhora a experiência do operador com a família de sistemas de controle Netmation.

"Ao contrário dos outros fabricantes, a MHPS demonstra os novos recursos da turbina a gás em sua própria usina de energia com ciclo combinado, antes de despachar para os nossos clientes. Isso nos permite fornecer desempenho incomparável como confiabilidade de 99,5% das nossas turbinas a gás da série J", disse Browning, presidente e CEO da MHPS Americas e diretor regional para Europa, Oriente Médio, África e Américas. "Eu parabenizo a nossa equipe dedicada de engenheiros, pessoal de compras e de construção por alcançar operação comercial dentro da programação e do orçamento, e por exceder as expectativas de desempenho e eficiência. Esse projeto nos posiciona anos à frente de qualquer fabricante ao colocar a última geração da tecnologia de turbinas a gás de 1650°C em operação comercial. Estamos liderando uma mudança na energia".

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), sediada em Yokohama, Japão, é uma joint venture formada em fevereiro de 2014 pela Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e pela Hitachi, Ltd., integrando suas operações em sistemas de geração de energia térmica e outros negócios relacionados. A MHPS anunciou recentemente que seu nome mudará em breve para Mitsubishi Power. Hoje, a MHPS está entre as principais fornecedoras mundiais de equipamentos e serviços para o mercado de geração de energia, com capital de 100 bilhões de ienes e aproximadamente 20 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos da empresa incluem usinas de energia GTCC (turbina a gás com ciclo combinado) e IGCC (gasificação integrada de carvão com ciclo combinado), usinas de energia a gás/carvão/petróleo (térmicas), caldeiras, geradores, turbinas a gás e vapor, usinas de energia geotermais, sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS), equipamentos periféricos para usinas de energia e células de combustível de óxido sólido (SOFC). Para mais informações, visite o site da empresa em https://www.mhps.com

Contato de Comunicações: Sharon Prater EUA: +1 407-688-6200 Sharon.Prater@amer.mhps.com

