Juiz libera publicação de livro de sobrinha de Trump

Um juiz de um tribunal de apelações de Nova York suspendeu na quarta-feira a proibição temporária de publicação de um livro com teor potencialmente explosivo, escrito por uma sobrinha do presidente Donald Trump, que o descreve como "o homem mais perigoso do mundo", de acordo com documentos judiciais.

A decisão permite à editora Simon & Schuster imprimir e distribuir o livro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demais e Nunca o Suficiente: Como Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo), escrito por Mary Trump.

O irmão do presidente, Robert Trump, havia solicitado a ordem de restrição contra o livro, alegando que Mary viola um pacto de confidencialidade assinado em 2001 após um acordo sobre o patrimônio de Fred Trump - pai de Donald, Robert e do falecido pai de Mary, Fred Trump Jr.

O juiz Hal Greenwald bloqueou na terça-feira a publicação do livro até pelo menos 10 de julho.

O juiz Alan Scheinkman, do tribunal de apelação, destacou que a Simon & Schuster "não é parte do acordo" e suspendeu a proibição do lançamento.

Scheinkman adiou uma decisão sobre a eventual violação por parte de Mary Trump de um acordo destinado a impedir a revelação de segredos da família.

Em um comunicado, o advogado de Mary Trump, Ted Boutrous, afirmou que a suspensão do bloqueio era "uma ótima notícia".

"Esperamos poder explicar no tribunal por quê o mesmo resultado deve ser aplicado para a senhora Trump, com base na Primeira Emenda e na lei básica sobre contratos", disse.

No livro, Mary, uma psicóloga clínica, revela o que presenciou do que chama de "família tóxica" na casa de seus avós, de acordo com a editora.