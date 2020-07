Brasil supera as 60.000 mortes pelo novo coronavírus

O Brasil superou nesta quarta-feira (1) as 60.000 mortes pelo novo coronavírus, sem que a curva de contágios e óbitos dê sinais de ceder, informaram fontes oficiais.

De acordo com o ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 46.712 novos casos e 1.038 óbitos, elevando o total de contagiados a 1,44 milhão e o de mortos a 60.632.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes, é o segundo país com o maior número de pessoas diagnosticadas e com mais óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos.

O maior número de mortes se concentra nos estados de São Paulo (14.763) e Rio de Janeiro (10.080), que nos últimos dias iniciaram processos de suspensão do confinamento que muitos especialistas consideram prematuros devido ao risco de que a doença fuja do controle.

Em termos relativos, o Brasil tem 284 mortes por milhão de habitantes, um número inferior ao dos Estados Unidos (385,7) e da Itália (575).

Mas em alguns estados, como o Rio de Janeiro (584 mortos por milhão de habitantes) ou o Ceará (673), o impacto se assemelha ao dos países mais castigados do mundo pela COVID-19.