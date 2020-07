A cidade de Richmond, na Virgínia, capital dos confederados durante a guerra da Secessão nos Estados Unidos (1861-1865), vai retirar os monumentos dedicados aos soldados sulistas, anunciou nesta quarta-feira (1) seu prefeito, Levar Stoney.

Segundo um comunicado da Prefeitura, Stoney "determinou a retirada imediata de várias estátuas na cidade, inclusive as estátuas confederadas", consideradas por seus detratores símbolos do legado racista do país.